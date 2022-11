Vidéo. FIFM 2022 : Gad El Maleh, Nabil Ayouch et Maryam Touzani à la clôture

Le grand prix du jury du Festival international du film de Marrakech aux réalisatrices Cristèle Alves Meira et Maryam Touzani, des mains de Gad El Maleh.

Baisser de rideau pour la 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech. Après neuf jours de projections et d’échanges, le jury présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino a levé le voile sur le palmarès, lors de la cérémonie de clôture, le samedi 19 novembre.

Il a choisi de décerner l’Étoile d’Or du Festival à « Chevalier Noir » du réalisateur iranien Emad Aleebrahim Dehkordi.

Quant au prix du jury, il a été attribué ex aequo à « Alma Viva » de la Portugaise Cristèle Alves Meira et « Le Bleu du Caftan » de Maryam Touzani. La réalisatrice marocaine n’est autre que l’épouse du cinéaste Nabil Ayouch qui a tenu à être à ses côtés et lui témoigner toute sa fierté.

Réactions au micro de La Vie Eco.