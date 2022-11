Vidéo. Cette Full Moon qui inspire les créateurs

La Full Moon party et son Marché des créateurs ont posé tout récemment leurs valises dans un grand hôtel de Casablanca afin de célébrer comme il se doit la pleine lune, dans une ambiance cosy, branchée et pleine de surprises.

Des dizaines de créateurs, stylistes, peintres et artistes en tout genre s’y sont donnés rendez-vous, le week-end dernier, pour exposer leurs œuvres et se faire connaitre du public. Ce mois encore, le Marché des créateurs a donné lieu à une explosion de créativité et de talent, à travers des œuvres toutes plus originales les unes que les autres.

A travers cet évènement, «nous mettons en avant toutes sortes de créations sortant un peu de l’ordinaire», a fait savoir Karim Kaissoumi, DG de Tartar dans une déclaration pour La Vie Eco.

Des artistes jeunes et moins jeunes, Marocains et étrangers, s’y pressent pour exposer leurs dernières créations, en lien avec la musique, la peinture, la sculpture, la décoration d’intérieur, ou encore les vêtements, pourvues qu’elles soient originales et authentiques.

Reportage haut en couleur.