Un film documentaire marocain primé au London international filmmaker festival

Le film « Amghar » (2020) traite, en environ 61 minutes, un aspect du patrimoine culturel marocain incarné par le personnage de « Amghar » (ou le sage) qui joue différents rôles pour résoudre les multiples problèmes et conflits entre les habitants, notamment aux niveaux économique et social, a indiqué M. El Messaoudi dans une déclaration à la presse.

Le documentaire dépeint également la vie quotidienne de différentes catégories de personnes, et la philosophie de la coexistence entre eux en faisant appel à la sagesse d' »Amghar », l’homme honnête, juste et altruiste, a ajouté le réalisateur.

En braquant les projecteurs sur les mouvements et les rencontres d’Amghar, et en lui parlant lors de ses voyages, l’ampleur du rôle que cette personne, choisie par le groupe, joue pour s’assurer que les affaires du groupe sont gérées de manière juste et équitable et garantir sa cohésion, est mis en exergue. Le documentaire met également en lumière les conditions que tout « Amghar » doit remplir afin d’accomplir efficacement sa mission.

Ce documentaire a été choisi pour concourir pour les prix de ce genre cinématographique, avec sept autres films lors de la 10ème édition du Festival du film africain de Louxor, en Égypte, a-t-il relevé.

Produit par la société « Créativité pour la production Audiovisuelle », le film est le fruit du travail d’une équipe composée de Rachid Al Hajoui (idée et décor), Tahar Abdellaoui et Issam Chahbouni (photographie) et Bouchaib El Messaoudi (réalisation).

(Avec MAP)