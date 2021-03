Souss-Massa : 10 millions de dirhams pour les activités culturelles en 2021

Le Conseil de la région Souss-Massa a consacré un appui de 10 MDH aux manifestations d’ordre culturel et artistique, qui se tiendront tout au long de l’année 2021.

Cet appui qui sera versé sur trois tranches a été approuvé par le Conseil de la région, suite à une convention de partenariat signée avec « le centre Souss Massa pour le développement culturel » .

Ainsi, le Conseil de la région versera 4MDH au centre pour l’appui de programme de projets d’animation et développement culturels à Souss- Massa selon le cahier des charges adopté par le Conseil.

Une 2è tranche de 4,5 MDH sera consacrée à l’appui des festivals culturels et artistiques dans la région.

La troisième tranche de 1,5 MDH sera destinée à l’accompagnement des programmes du centre Souss-Massa de développement culturel, figurant dans la stratégie régionale culturelle.

Le centre “Souss Massa pour le développement culturel » est une entité indépendante rassemblant une pléiade d’acteurs relevant des mondes de la culture et de la recherche scientifique au niveau de la région. Il assure l’accompagnement et la mise en place d’objectifs et axes de la stratégie régionale de développement culturel.

(Avec MAP)