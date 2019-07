Sites historiques: 90 MDH de recettes à mi-juillet 2019

Dans un communiqué, le ministère révèle également que, durant la première moitié de 2019, le nombre des visiteurs des sites du patrimoine a atteint plus de 1,5 million, en hausse de 155% par rapport à la même période de 2016, soit un total de 588.633 visiteurs.

Dans ce sens, le ministère souligne qu’il oeuvre en vue de l’amélioration et le développement des services susceptibles d’attirer davantage de visiteurs et générer plus de recettes, selon une stratégie de gestion, englobant les aspects juridiques, institutionnels, financiers et humains.