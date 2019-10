Saison culturelle France-Maroc : le goût du partage

«Le goût du partage» est le thème autour duquel s’articule la programmation de la nouvelle saison France-Maroc. «La nouvelle saison se veut vivante et innovante. Portée sur le partage des envies, des pratiques, des rêves, des lieux publics… Elle permet au public de vivre de nouvelles expériences à travers des créations d’horizons variés et l’invite à interagir avec son environnement», souligne Clélia Chevrier Kolacko, directrice générale de l’Institut français du Maroc.

Pour ce faire, des pratiques innovantes basées sur la mise en place d’outils numériques et des circuits hors les murs permettront une plus grande diffusion et accessibilité de la culture. «Nous souhaitons déployer une culture bienveillante, ouverte sur le monde, accessible à tous les publics, qui relie et célèbre les différences», ajoute Clélia Chevrier Kolacko.

Les moments forts

Chaque année, l’Institut français du Maroc organise plusieurs événements culturels dans plusieurs villes du Royaume. Certains d’entre eux sont désormais bien installés, voire incontournables dans le paysage culturel marocain. On citera le Festival international du cinéma d’animation de Meknès, le Printemps du Livre et des Arts de Tanger, la Cigogne volubile, le Forum des jeunes leaders d’Essaouira, ainsi que la Nuit des philosophes, les Nuits du Ramadan et Nuit électronique, ou encore le programme Ciné France Maroc, avec la projection d’une quarantaine de films récents et en exclusivité, dans les salles du réseau et dans les cinémas partenaires.

Cette année, des événements ponctuels étofferont la programmation voulue éclectique. Le public marocain ira à la rencontre de la chorégraphe Blanca Li qui présente sa dernière pépite électrodanse, Elektrik, l’étonnante compagnie Retouramont avec son spectacle aérien Danse des Cariatides, ou encore le virtuose Juan Carmona. On aura également la chance de découvrir la pièce «De nos frères blessés», du collectif Satori, mise en scène par Fabrice Henry, le spectacle virevoltant «FIQ !» du Groupe acrobatique de Tanger, ou encore le concert de la nouvelle sensation du jazz vocal parisien Lou Tavano.

Pour le jeune public, la saison prévoit le spectacle «Rock & Goal» de la Compagnie Michel Kelemenis, la «Petite conférence manipulée» de la Compagnie Index, le concert «Dur comme faire…» du groupe Zèbre à trois, ainsi que le spectacle de magie «Évidences Inconnues», de la Compagnie Rode Boom.

Du numérique et du réel

Dans sa politique de proximité et de diffusion, auprès des jeunes en particulier, l’Institut français du Maroc semble miser sur le numérique et ce, en invitant la Micro-Folie de la Villette dans ses espaces. La Micro-Folie est «un outil d’éducation artistique et culturelle qui permet aux publics de découvrir les chefs-d’œuvre des plus grandes collections de l’Hexagone, mais aussi d’écouter les concerts de la Philharmonie de Paris ou de découvrir les spectacles présentés lors du Festival d’Avignon», explique Jean-Pierre Mahoué, directeur général-adjoint de l’Institut français du Maroc. L’antenne de Rabat vient d’inaugurer en premier la Micro-Folie. Plusieurs antennes suivront également avant la fin de l’année, notamment Meknès, puis Marrakech et enfin Casablanca au cours du 1er trimestre 2020.

Toujours dans un but de proximité, l’Institut français devient «nomade». Plusieurs caravanes sillonneront le Royaume, faisant des escales rythmées par des rencontres, conférences, spectacles et projections. Parmi elles, la bibliothèque numérique et multimédia «BiblioTobiss» qui sera sur les routes toute l’année, la caravane culturelle et scientifique «Kafila» qui emmènera des femmes et des hommes, artistes, scientifiques, penseurs, journalistes, sur les chemins des anciennes caravanes, reliant autrefois l’Afrique subsaharienne et le Maghreb, la «Fabrique de l’espace public», qui mobilisera les habitants pour transformer et revaloriser des espaces délaissés au profit d’activités ludiques et de loisirs, la «Traversée des écoles», qui proposera des activités récréatives et pédagogiques aux élèves des écoles excentrées dans la région de l’Oriental, afin de leur apporter une ouverture culturelle, un espace de plaisir, de réflexion et d’imagination.