Royal Air Maroc transporteur officiel du festival Dakar-Gorée

La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) est de nouveau le transporteur officiel des artistes et participants à la 6ème édition du festival Dakar-Gorée jazz, qui se tient les 17 et 18 novembre à la Maison de la culture Douta Seck de la capitale sénégalaise.

Après deux ans d’interruption à cause de la pandémie de Covid-19, le festival Dakar-Gorée Jazz revient cette année avec une programmation inédite, et Royal Air Maroc est encore de la fête. La compagnie marocaine est en effet, pour la cinquième fois consécutive, le transporteur officiel des participants à cette importante manifestation culturelle au Sénégal.

Royal Air Maroc accompagne le festival Dakar-Gorée depuis 2016, un engagement qui vise à rapprocher les deux peuples marocain et sénégalais et contribuer au renforcement des relations sociales et économiques entre les deux pays frères, a souligné une source de la compagnie.

Une soirée de gala est d’ailleurs prévue ce jeudi soir à Dakar et à laquelle sont invités plusieurs personnalités sénégalaises et marocaines de différents domaines, ainsi que des officiels et des diplomates accrédités au Sénégal.

A travers cet accompagnement, RAM confirme son engagement auprès des grandes manifestations culturelles et artistiques du continent (MASA, Biennale de Bamako, FESPACO, Ecrans Noirs).

Inscrit à l’origine dans le cadre de « l’African-American Month » en vue de favoriser un pèlerinage, en Afrique, des africains-américains et de la diaspora pour la connaissance de leur histoire et la découverte de leur continent, Dakar-Gorée Jazz est une manifestation socio-culturelle et touristique destinée à promouvoir la destination Sénégal.

Participeront à cette sixième édition des musiciens internationaux du jazz, de la salsa, du reggae, du blues et même du rap, selon les organisateurs.

A signaler que RAM est présente au Sénégal depuis mars 1958, lorsqu’elle avait ouvert la ligne Casablanca-Dakar qui fut l’une des premières routes aériennes internationales de la compagnie. Au fil du temps, et grâce à la collaboration exemplaire des autorités sénégalaises et marocaines, la ligne est devenue l’une des plus importantes de Royal Air Maroc assurant le transport de plus de 200 mille passagers par an.