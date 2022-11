Projection du film « Le bleu du caftan » en compétition officielle à la 19ème édition du FIFM

A cette occasion, la réalisatrice Maryam Touzani a fait part de sa « grande émotion »de pouvoir présenter son film, pour la première fois, à son « public naturel », qualifiant son sentiment d’ « indescriptible ».

Il a, par ailleurs, souligné que« « Le Bleu du Caftan » est un film sur l’amour, avec ses multiples facettes et dans le sens le plus large ».

Sans oublier de remercier son mari Nabil Ayouch : « J’aimerais parler de Nabil mon amour, et mon producteur aussi, et lui dire merci d’avoir été là dès le début, de m’avoir soutenu dès mes premiers courts métrages et d’avoir compris ce que j’avais envie de dire à travers mes films ».

Le film dépeint l’histoire de « Halim » et « Mina » qui possèdent un magasin de caftans traditionnels dans la ville de Salé. Pour pouvoir répondre aux demandes des clients, ils embauchent le jeune « Youssef », un apprenti de talent qui se dévoue entièrement à l’apprentissage de la broderie et de la confection auprès d’Halim. Mina se rend compte à quel point son mari s’émeut de la présence du jeune homme.

Dans son film, Maryam aborde plusieurs thèmes tels que l’homosexualité, la vie avec la maladie, ainsi que la préservation du métier de tailleur traditionnel, un patrimoine qui est en danger.

A la fin de la projection, deux spectatrices ont exprimé à La vie éco leurs avis sur le film.

« J’ai tout aimé dans le film, la délicatesse, l’intelligence du cadre, les dialogues qui ne sont pas chargés, les gestes, la sensualité des images, tout est dit dans les regards, avec de magnifiques acteurs, très belle histoire d’amour » a exprimé Anna.

« J’ai beaucoup aimé ce film moi aussi, j’ai trouvé que l’amour transparait dans toutes les scènes » a ajouté Isabelle.

Outre Saleh Bakri, d’autres acteurs ont participé à ce long métrage, dont Lubna Azbal, Ayoub Messioui, Mounia Lamkimel et Hamid Zoughi.

Sélectionné pour représenter le Maroc à la compétition des Oscars 2023 dans la catégorie « Long métrage étranger », « Le Bleu du Caftan », a remporté de nombreux prix internationaux, notamment le Prix du public au 40ème Festival du cinéma méditerranéen Arte-Mare de Bastia, le Prix de l’Association grecque des critiques de cinéma, le Prix du public au 28ème Festival international du film d’Athènes, ainsi que le Prix de la critique internationale au Festival de Cannes.