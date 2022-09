Pleurez ô cinémas bien aimés !

N’a-t-on pas toujours dit que «quand on aime la vie on va au cinéma» ? Mais le fait est qu’aujourd’hui on n’aime plus assez la vie ou qu’on a d’autres occupations qui nous ne laissent plus le temps de prendre du plaisir dans ces fameuses salles obscures…

Il y a lieu de dire aussi que ces «pauvres» salles de cinéma ont connu une dégradation telle qu’elle n’a eu comme conséquence que leur disparition, pas totale, heureusement, mais quand même, cela a eu beaucoup d’effets sur ce fait d’aller au cinéma.

Il y a également cette invasion numérique qui a fait naître une sorte de paresse, même chez les cinéphiles les plus endurcis. Certains prétextent par la décadence des salles et le service qui y est dispensé, d’autres par la qualité du public à l’image des films bon marché qui ont envahi les salles et certains par la rareté des films qui méritent le déplacement. Un déplacement qu’on ne pouvait qualifier ainsi jadis à Casablanca par exemple qui comptait le plus grand nombre de salles de cinémas. D’autre part, la ville regorgeait de ce qu’on peut appeler les cinémas de quartier ou de proximité. Loin d’être de petites salles, il s’agissait de vrais cinémas. Des salles de cinéma tombées de haut et disparues, dont voici l’histoire…

Dans les différents recoins de la capitale économique, aujourd’hui ce ne sont plus, pour la plupart, que des vestiges de prestigieuses salles de cinéma, qui ne sont plus. Certaines bâtisses, comme pour sauvegarder la mémoire cinématographique de Casablanca, rappellent l’âge d’or de ce 7e art, aujourd’hui, lui-même en souffrance. Ces restes de ce qui fut des salles de cinéma, fermées depuis déjà longtemps, accentuent la nostalgie de bien des cinéphiles qui se remémorent, à chaque passage, la belle époque. Quand, ailleurs, ces salles ont été démolies, le cas du cinéma Anfa à Hay Hassani, du Riviera à Beauséjour ou du Triomphe au centre-ville, ou encore de toutes ces salles qui faisait de la rue de Jura au Mâarif, la rue des cinémas en l’occurrence le Rex, le Familia, le Monté Carlo et le Mondial qui n’existent plus…

Ces salles aujourd’hui souvenirs…

Les salles de cinéma, au Maroc et spécialement à Casablanca et outre leur mission de lieux de divertissement et de culture avaient aussi, en majorité, cette particularité d’être de vraies œuvres d’art architecturales et qui, outre la projection de films servaient aussi de théâtre où ont été jouées bien des œuvres universelles et se sont produites bien des stars. Le cas du cinéma Rialto (ex-Splendid) dont la capacité était de 1 350 spectateurs, qui avait abrité un 13 avril de 1943, un récital de la divine Joséphine Baker, avec comme spectateurs des officiers américains. Le Rialto qui est l’œuvre de Pierre Jabin a été construit en 1930 et complètement fermé dans les années 2000. Juste en face, sur la même rue, une autre salle ciné-théâtre se débat encore et peine à sortir la tête de l’eau, le Ritz dont l’espace jardin a toujours été une oasis en plein centre-ville.

Toujours au centre, et au Boulevard Mohammed V, deux salles ont connu le même sort mais ont échappé à la destruction, l’ABC et l’Empire sont encore là mais fermées. L’Empire dont l’histoire remonte aux années 20. En effet, c’est en 1927 que l’Italien Aldo Manassi a réalisé le cinéma Empire qui est représentatif de l’histoire des cinémas de Casablanca. Sa construction s’inscrivait dans le cadre de la modernisation de la ville et dans la nouvelle ère du 7e art à Casablanca. Salle à vocation cinématographique, l’Empire a quand même été équipé de coulisses et de loges pour accueillir des spectacles vivants. Organisée en deux niveaux, orchestre et balcon, la salle totalise 800 places. Initialement prévu comme rez-de-chaussée, l’Empire est par la suite rehaussé de trois étages et devient un véritable immeuble, complété d’ailleurs par un quatrième niveau. Sa façade est de style arts décoratifs avec colonnade, chapiteau, saillies et balcons. L’intérieur est plus sobre et épuré avec de nombreux détails art déco.

Fermées ou détruites…

Des salles, il y en avait tellement et partout que le spectateur avait l’embarras du choix. Une fois en ville et face à une kyrielle de salles, on commence à se demander : que choisir et pour quel film opter ? D’autant que la concurrence dans la qualité de la programmation était féroce… Le cinéma Liberté construit par Albert Planque en 1954 ou le Rif, rénové par Domenico Basciano en 1958 après la restauration de l’Opéra et la modernisation de l’Atlas en 1950. Ou encore aller au boulevard Lalla Yacout et opter pour le cinéma Lux (n’existant plus aujourd’hui) qui a aussi été refait par ce même Basciano en 1968 tout comme le Colysée en 1969. Domenico Basciano reste toutefois connu pour avoir réalisé et créé une œuvre d’art, voire son plus grand chef-d’œuvre, sise avenue Mers Sultan et qui est le cinéma Lynx distingué par son harmonieux plafond ondulé et suspendu. Contre vents et marées et luttant pour survivre, certaines salles sont encore là mais bien lasses telles l’Arc, au boulevard Ziraoui et le Lutetia à la rue Tata. Outre le quatuor de la rue du Jura, cité ci-haut, la liste des disparus compte le Médina et l’Impérial au sein de la médina de Casablanca, la Chaouia, sur la route de Médiouna, Le Mauritania, le Riad, mais surtout l’incroyable œuvre de Marius Boyer, marqué par son toit ouvrant, le cinéma Vox, un vrai monument inauguré en 1935 et qui était le plus grand cinéma d’Afrique. Outre les chefs-d’œuvres qui y ont été projetés, l’on retient que Marcel Cerdan y avait boxé sur un ring monté sur scène pour l’occasion. Le Vox avait aussi quatre étages et donc quatre balcons. Et plus le balcon était haut, moins la place était chère. L’on retient aussi que le mastodonte des cinémas de Casablanca a été démoli dans les années 70, en raison des nombreuses spéculations immobilières.

Il faut dire que ce problème de fermeture ou de démolition des salles de cinémas ne concerne pas seulement Casablanca, mais la plupart des villes où existent des salles de cinéma fermées, devenues des espaces abandonnés ou transformées en centres commerciaux notamment. Seulement, à la capitale économique, il est flagrant parce que la ville comptait un très grand nombre de salles dans le temps couramment envahies par des cinéphiles qui venaient admirer des chefs-d’œuvre de toutes les nationalités et ces salles subissent, aujourd’hui, les transgressions à la fois de la nature et de l’homme. Une transgression que l’on voit où que l’on soit de ces salles de cinéma fermées, comme Saada et Farah à Hay Mohammadi, Al-Massira dans le quartier Adil, Royal, Mauritania et Zahra et Sheherazad à Derb Sultan, Sahara à Ain Chock et Al-Baida à l’avenue Mohammed VI.

Une romantique histoire d’amour

D’autre part, entre la ville et le cinéma, est née, depuis 1914, (naissances des premières salles à la médina), une histoire d’amour devenue passionnelle dès 1942 quand Michaël Curtiz allait immortaliser le nom de la ville, par son film culte mettant en vedettes Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Dans ce film qui fera connaître la ville «Casablanca» outre – Atlantique, celle-ci n’est pas physiquement présente et aucune scène du film n’y a été tournée, mais le réalisateur l’a choisie car elle était le lieu idéal pour illustrer les conflits et les intrigues qui jonchaient le chemin des réfugiés européens de l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Et ce fut un spectaculaire coup de foudre Casablanca n’a pas été la seule à séduire Hollywood, car depuis, le cinéma a aussi courtisé puis séduit Casablanca. D’où ce foisonnement de salles dans tous les recoins de la ville avec au centre l’ABC, le Colisée, l’Empire, le Lynx, le Rif, le Triomphe, Lutétia, Liberté, l’Opéra, Rialto, Ritz, l’Eden Club et Vox. Au Maarif, on comptait Monté-Carlo, Mondial et Rex. Aux Roches-noires, Le Moulin. A Bourgogne, Arc et Victoria. A Beauséjour, Riviera et à la Gironde près de la Gare, l’Olympia. Et la liste est encore longue…

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement