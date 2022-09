Mosquée Hassan II Culte et arts traditionnels

Peu de gens savent que parmi les dépendances de la Mosquée se trouve un centre de formation dans les métiers traditionnels marocains. Un haut lieu de la promotion de l’économie sociale et de la sauvegarde d’un patrimoine ancestral. L’Académie des arts traditionnels est une institution unique en son genre sur le plan national rarement égalée au niveau international. Créée le 31 octobre 2012, c’est d’abord un espace académique qui remplit les conditions artistiques et scientifiques permettant aux grands maîtres-artisans de transmettre aux nouvelles générations, avec fidélité et probité, les métiers et les habiletés qu’ils ont hérités de leurs ancêtres. Il est aussi un lieu où se côtoient la dextérité manuelle des métiers et les connaissances scientifiques, technologiques et historiques. C’est aussi un haut lieu de recherche scientifique dans le domaine des arts traditionnels à travers l’exploration et l’archivage des spécificités artistiques de l’art traditionnel et sa conservation contre toute altération. Ensuite, l’académie se veut un établissement formant de nouvelles générations d’artisans ayant les qualités requises pour innover dans le domaine sans porter atteinte aux traits caractéristiques profonds de l’artisanat marocain. Aussi, est-elle une institution de référence dans le domaine de la recherche et de l’expertise et élément moteur de communication avec les secteurs actifs en matière des arts traditionnels et ce, en termes de production, d’habilitation, de recherche et de promotion des produits. Enfin, et à travers la formation qui y est dispensée, l’Académie des arts traditionnels est appelée à contribuer à l’enrichissement et à la valorisation du secteur de l’artisanat national, ce qui fera d’elle un chaînon capital dans le réseau des acteurs nationaux et internationaux concernés par les arts traditionnels et les activités connexes. Son rôle franchira les limites de l’économique pour s’étendre au culturel, sachant qu’elle contribuera à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion des aspects artistiques et culturels propres à l’identité marocaine. Ceci est clair dans les missions dont elle est investie dont notamment celle d’assurer la formation des maîtres artisans et cadres de haut niveau, à travers l’acquisition de savoir-faire professionnel et pratique dans les divers métiers d’artisanat, notamment les métiers liés aux domaines des arts de bâtiment traditionnel, du bois, des métaux, du cuir et du tissage, ainsi que dans le domaine de la calligraphie. La formation continue des artisans dans les domaines précités et l’assistance technique et le conseil en matière de qualité en faveur des entreprises d’artisanat. L’académie est aussi chargée de mener des travaux de recherche dans le domaine des arts traditionnels en vue de promouvoir la créativité et l’innovation, d’effectuer des travaux d’expertise et d’études à la demande des organismes publics ou privés, de préserver les métiers et le savoir-faire traditionnels et de développer des relations de coopération, de partenariat et d’échange d’expertise avec tout organisme public ou privé, national ou étranger, dans le domaine des arts traditionnels.

Des cursus et des filières

Une action qui se traduit par un savoir-faire dispensé sous forme de formation théorique et pratique dans les cursus des filières qui sont aujourd’hui au nombre de 10. La filière «Plâtre», la filière «Zellij» où la formation est basée sur cet art ancestral qui est l’un des éléments essentiels de l’architecture marocaine. La filière «Pierre taillée» dont la contribution dans les arts de l’architecture traditionnelle au niveau local, national et international demeure exceptionnelle, d’où cette formation académique de haut niveau qui vise à former des artisans-cadres qui auront la noble mission de préserver ce métier enraciné dans le patrimoine artisanal national. A cela s’ajoute la filière «Maroquinerie» qui est l’un des piliers de l’artisanat marocain et constitue un vrai héritage qui nécessite des efforts considérables pour le conserver. C’est dans cette perspective que l’académie a donné naissance à une formation en art du cuir….

