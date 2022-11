Marrakech : Coup d’envoi de la 19è édition du FIFM

Après deux ans d’absence, le rideau s’est levé, vendredi soir, sur la 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), au Palais des Congrès de la Cité ocre, en présence d’un aréopage de stars du cinéma du monde et d’un public fidèle et féru de l’art du grand écran.

Comme à l’accoutumée, dans une ambiance festive et conviviale, des icônes du cinéma ont foulé le tapis rouge sous les acclamations d’un public ravi d’être à la rencontre de ses stars favorites.

Très chaleureusement accueilli par le public, l’acteur indien Ranveer Singh a sublimé l’assistance par sa présence, son énergie et son humour désopilant.

La cérémonie a pris son envol par un vibrant hommage posthume aux vétérans du cinéma national, disparus durant la pandémie, avant la montée sur scène des illustres membres du jury de la compétition officielle de cette édition, notamment son président, le légendaire réalisateur italien Paolo Sorrentino, ainsi que l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l’acteur français Tahar Rahim.

Paolo Sorrentino a exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à SAR le Prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, pour l’organisation de ce rendez-vous cinématographique. Il a également fait part de son immense joie de prendre part à cet événement phare à Marrakech, notant que cette nouvelle édition offre l’occasion de débattre et de découvrir les nouveautés du 7è art à travers le monde.

Point d’orgue de cette cérémonie d’ouverture, l’hommage rendu à la star bollywoodienne Ranveer Singh qui a reçu l’Étoile d’Or du Festival des mains de la conseillère du président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, Mme Mélita Toscan Du Plantier.

A cette occasion, Ranveer a exprimé sa joie d’être présent à Marrakech et a fait part de sa fierté de représenter le cinéma bollywoodien à cette manifestation de haute facture. Et il a ajouté que cet hommage sera une source de motivation qui va le booster à présenter des œuvres plus innovantes et créatives à l’avenir.

Après la cérémonie d’hommage, les Marrakchis ont eu rendez-vous avec la star indienne à la place Jemaa El Fna.

A la fin de cette somptueuse cérémonie d’ouverture, le public a eu droit à une projection du film « Pinocchio». Ce superbe conte musical en stop-motion est réalisé par Guillermo del Toro et Mark Gustafson. Il réinvente l’histoire classique d’une marionnette en bois qui prend vie.