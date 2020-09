Le Festival international du Film de Marrakech maintient la 3ème édition des Ateliers de l’Atlas, du 30 novembre au 03 décembre

La Fondation du Festival international du Film de Marrakech (FIFM) maintient la 3ème édition dition des Ateliers de l’Atlas, son programme industrie et développement de talents qui accompagne une nouvelle génération de cinéastes du continent africain et du monde arabe.

Les Ateliers de l’Atlas, indique un communiqué des organisateurs, se dérouleront en version digitale du 30 novembre au 03 décembre, avec le soutien de Netflix, partenaire du programme depuis sa création en 2018.

Dans cette perspective, la Fondation du FIFM lance un appel à projets en développement et films en postproduction de réalisateurs originaires du Maroc, du continent africain et du monde arabe, notant que les projets sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé par des consultations en sce nario, production, distribution, montage et composition musicale, ainsi que d’une présentation lors d’un marché de coproduction digital.

L’édition du Festival de l’année 2020 a été annulée en raison de la pandémie liée à la Covid-19, rappelle le communiqué.

(Avec MAP)