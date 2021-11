Le Festival International d’Art Vidéo dévoile le programme de sa 27ème édition

C’est le grand retour à la scène pour ce rendez-vous des férus d’art et de création numérique, avec un programme riche et diversifié sous le thème « Corps en immersion ». Au cœur du programme, le « Focus Québec », soulignent les organisateurs.

Focus Québec, c’est donc une délégation de 30 artistes, artisans, diffuseurs, chercheurs et autres spécialistes des arts numériques, provenant de Québec, de Montréal et de plusieurs régions du Québec.

Focus Québec, c’est d’abord et avant tout 24 activités en tous genres, une vitrine importante sur la créativité et l’imaginaire québécois, déployée dans quelque sept lieux de Casablanca, mais aussi au Cinéma Renaissance à Rabat et aux Jardins d’Aryne à Marrakech.

Parallèlement à la programmation québécoise, une dizaine de structures marocaines et étrangères proposeront un éventail de spectacles tels que la danse et arts numériques, la réalité augmentée et virtuelle, les installations, les projections ainsi que les ateliers.

Pour cette édition, le festival s’invite dans d’autres villes également : Rabat, Marrakech, Fès et Tétouan.

Un important rendez-vous du programme se déroulera en marge du FIAV. Il s’agit des premières rencontres professionnelles en arts numériques qui se tiendront le jeudi 25 novembre à la faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik-Casablanca, afin de réunir les acteurs majeurs de la scène numérique québécoise avec leurs homologues marocains et étrangers, invités également au FIAV.

Des centres culturels, collectifs d’artistes, écoles d’art, programmateurs, producteurs, acteurs culturels sont conviés à débattre des évolutions de la création, de la production et de la diffusion en arts numériques.