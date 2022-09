«Forever ghiwani»

Hay Mohammadi, au café ouvert près du local de l’ancien Studio Chabab ! Le lieu de rendez-vous indiqué par Rachid Batma en dit long sur son attachement à ce quartier mythique de Casablanca, pépinière d’une génération bercée à la transe ghinawie qui allait rendre culte ce genre musical.

A quelques encablures, se trouvent le légendaire cinéma Saâda, la Maison des Jeunes, ainsi que l’école primaire Omar Ibnou Khattab. C’est sur les bancs de cet établissement que Rachid Batma a usé sa culotte, mais aussi entonné ses premières gammes…

Instituteur fan

Nous sommes à l’aube des seventies, le groupe Nass El Ghiwane sort alors son premier album avec en titre vedette la célèbre chanson Siniyya. L’instituteur en CE1 de Rachid était jeune et «possédé» par la new wave ghiwanienne. En plein cours, il demande à son élève – qu’il savait frère de Larbi Batma – de se lever et de chanter Siniyya, insistant particulièrement sur le moual.

«Personne ne pouvait refuser une demande à feu Ssi Abiyya ou à un quelconque instituteur de l’époque», se souvient Rachid Batma. «Je crois que c’est à ce moment que j’ai ….

