FIFM 2022 : Liste des films participant à la compétition officielle

« Fidèle au positionnement du Festival, la Compétition officielle présentera des premiers et seconds longs métrages afin de révéler et promouvoir les nouveaux talents du cinéma mondial », souligne un communiqué des organisateurs, précisant que parmi les 14 films sélectionnés, 10 sont des premiers longs métrages et 6 sont signés par des réalisatrices.

Ci-après la liste des 14 films sélectionnés pour participer à la compétition officielle, dont le jury est présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino :

– ALMA VIVA de Cristèle Alves Meira (Portugal)

Interprétation : Lua Michel, Ana Padrao, Jacqueline Corado, Duarte Pina, Catherine Salée

– ASHKAL de Youssef Chebbi (Tunisie)

Interprétation : Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi, Hichem Riahi, Nabil Trabelsi, Bahri Rahali

– ASTRAKAN de David Depesseville (France)

Interprétation : Mirko Giannini Samuel, Jehnny Beth, Bastien Bouillon

– AUTOBIOGRAPHY de Makbul Mubarak (Indonésie)

Interprétation : Kevin Ardilova, Arswendy Bening Swara, Haru Sandra, Rukman Rosadi, Yusuf Mahardika

– LE BLEU DU CAFTAN (Azraq Al Qaftan) de Maryam Touzani (Maroc)

Interprétation : Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

– FARAWAY SONG (Cañçao ao Longe) de Clarissa Campolina (Brésil)

Interprétation : Mônica Maria, Carlos Francisco, Jhon Narvaez, Margô Assis, Matilde Biagi, Ricardo Campos

– PETROL de Alena Lodkina (Australie)

Interprétation : Nathalie Morris, Hannah Lynch

– RED SHOES (Zapatos rojos) de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique)

Interprétation : Eustacio Ascacio, Natalia Solian, Phanie Molina, Irine Herrera

– RICEBOY SLEEPS de Anthony Shim (Canada)

Interprétation : Choi Seung-yoon, Ethan Hwang, Dohyun Noel Hwang, Anthony Shim, Hunter Dillon

– SAVAGE (Amina) de Ahmed Abdullahi (Suède)

Interprétation : Nimco Ahmed Ali, Jamilah Mohamed Kirih, Ariane Castellanos

– SNOW AND THE BEAR (Kar ve Ayı) de Selcen Ergun (Turquie)

Interprétation : Merve Dizdar, Saygın Soysal, Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak

– CHEVALIER NOIR (A Tale of Shemroon) de Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran)

Interprétation : Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, Masoumeh Beygi, Behzad Dorani

– THE TASTE OF APPLES IS RED (Ta’am al-tufah, ahmar) de Ehab Tarabieh (Syrie)

Interprétation : Mariam J. Khoury, Tarik Kopty, Rula Blal, Hussien Rumiah, Maisa Abd Elhadi, Suheil Haddad

– FOUDRE (Thunder) de Carmen Jaquier (Suisse)

Interprétation : Lilith Grasmug, Mermoz Melchior, Benjamin Python, Noah Watzlawick, Sabine Timoteo.