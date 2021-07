Festival de Cannes 2021 : Projection officielle jeudi du film « Haut et Fort » de Nabil Ayouch

La projection du long-métrage « Haut et Fort عل ي صوتك » de Nabil Ayouch, en compétition officielle lors du 74è Festival de Cannes, aura lieu jeudi à partir de 21h00 (heure marocaine), au Grand Théâtre Louis Lumière.

Après le récent dévoilement des premières images de la bande annonce, la projection de ce long-métrage se déroulera en présence de l’équipe du film, qui fera la montée des marches, indique-t-on dans un communiqué.

Produit en 2021, par Ali’n Productions (Maroc), Les Films du Nouveau Monde (France), en coproduction avec Unité et Ad Vitam (France), avec une durée de 102 minutes, « Haut et fort » raconte l’histoire d’Anas, ancien rappeur engagé dans le centre culturel d’un quartier populaire de la ville de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes du centre vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip-hop.

« Haut et Fort » est une fiction dans la lignée du travail d’observation et d’introspection proche du terrain que Nabil Ayouch mène depuis des années sur chacun de ses films. Une approche qu’il affectionne particulièrement puisque ce dernier film a vu le jour avec la participation des jeunes du Centre Culturel « Les étoiles de Sidi Moumen », créé par la fondation Ali Zaoua en 2014.