Fadila El Gadi expose ses créations au FMI

La créatrice de mode marocaine expose ses tenues du 10 jusqu’au 16 octobre 2022 à Washington au sein de la galerie centrale du Fonds Monétaire International.

Connue et reconnue par son travail qui allie l’extrême raffinement de la broderie et la fluidité des découpes les plus modernes aux étoffes les plus précieuses, Fadila El Gadi exporte le savoir-faire made in Morocco à travers le monde depuis plusieurs années et ses modèles défilent sur les catwalks de plusieurs capitales mondiales (Paris, Rome, Madrid, Amsterdam, Panama…).

L’alliance des traditions ancestrales que tient à préserver la créatrice et du chic empreint de sobriété de ses modèles séduisent une clientèle cosmopolite. Plusieurs grandes stars internationales actrices, femmes de lettres et des médias, femmes politiques…, ont été séduites par ses créations subtiles et élégantes, à l’instar de Ivanka Trump, Léa Salamé, Barbara Streisand, Arielle Dombasle, Daniel Auteuil, Will Smith…

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement