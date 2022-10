Essaouira : Suivi du projet de la future Cité des Arts et de la Culture

Une réunion du comité de pilotage provincial à Essaouira a eu lieu en début de semaine. Le principal menu fut l’état d’avancement du projet de la Cité des Arts et de la Culture. Une infrastructure culturelle moderne qui vient conforter l’enracinement et la centralité des arts et de la culture à Essaouira et confirmer sa notoriété internationale en tant que carrefour interculturel par excellence. Un éclairage sur l’état des lieux du projet et les mesures et efforts entrepris par la Société de développement local (SDL) «Essaouira Culture Arts et Patrimoine», pour accélérer la réalisation de cette importante infrastructure. Cette dernière sera signée Oscar Niemeyer, l’architecte mondialement reconnu qui a fait don au Maroc et à Essaouira de l’esquisse de cette future Cité qui viendra renforcer le rayonnement indiscutable à l’international dont jouit la Cité des Alizés. Cette imposante structure, dont la réalisation nécessitera des fonds de….

