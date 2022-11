Concert pour la Tolérance : Ambiance de folie sur la plage d’Agadir

La capitale du Souss était en fête samedi soir 12 novembre. Les touristes en séjour dans la station balnéaire n’en revenaient pas de l’ambiance exaltée qui régnait sur le front de mer, tout au long de la soirée.

Le tout dans une organisation bien maitrisée face à l’affluence du public. La grande mobilisation sur le terrain des forces de l’ordre et des autorités locales ainsi que des professionnels du tourisme et des élus de la ville a été un élément majeur dans la réussite de cette nouvelle édition après deux années blanches dues à la crise sanitaire. Un bon point également pour les organisateurs et leurs partenaires qui ont tous été à la hauteur, tant au niveau logistique qu’au niveau programmation artistique.

A noter que l’événement placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est produit par Electron Libre, en partenariat avec la ville d’Agadir, M6 et 2M. Rappelons aussi que le concert est co-organisé par l’Association pour la Tolérance, basée à Agadir. L’entité regroupe les représentants des partenaires institutionnels marocains de la manifestation: Royal Air Maroc, Office national marocain du tourisme, Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa, SAPST Taghazout Bay, l’ensemble des hôteliers d’Agadir ainsi que de nombreux sponsors.

Dans l’organisation de cet événement phare ouvert à tous et entièrement gratuit, l’adhésion du public et son comportement exemplaire est aussi un ingrédient de taille dans sa réussite. Comme à chaque édition, la rencontre a favorisé la rencontre entre des artistes marocains et français. Ainsi un «line-up» franco-marocain a réuni Patrick Bruel, Douzi, Gims, Claudio Capéo, Manal, Abi, Christophe Willem, Mentissa, Ridsa, Chimène Badi qui ont offert au public de belles performances.

Le show qui a bénéficié d’une couverture médiatique tant au Maroc qu’en France, sera diffusé fin décembre sur M6 et sur W9. Il sera également disponible sur la TNT, le câble et le satellite et à travers le réseau international de TV5 Monde. Le concert sera aussi bientôt programmé sur la chaine 2 M qui a accompagné et assuré le tournage de l’événement dans les conditions du direct grâce à ses moyens techniques.

Ce show exceptionnel sera ainsi bientôt regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Une belle visibilité pour le Maroc et particulièrement pour Agadir.