Clôture du Festival des plages de Maroc Telecom

Organisée du 12 juillet au 22 août 2019, la 18 ème édition du Festival des Plages de Maroc Telecom s’est achevée après six semaines de moments forts pour les amoureux de la plage, de la musique et de la bonne ambiance.

Les villes de M’diq, Al Hoceima, Saïdia, Martil, Nador, Rabat, et Tanger ont accueilli pas moins de 135 concerts d’artistes et de groupes locaux et régionaux.

Ces artistes représentent différents styles musicaux classiques, modernes et patrimoniaux : les maîtres du Chaâbi marocain (Stati, Daoudia, Najat Atabou, Moughit, …), les nouvelles stars de la variété musicale nationale (Muslim, Fnaire, DJ Van, Ahmed Chaouki, Hatim Ammor, Salma Rachid, Tiw Tiw, Younes El Guezzoulli, Aminux, …), le groupe légendaire Nass el Ghiwane ; le chant sahraoui avec Saïda Charaf.

Les soirées ont attiré des millions de festivaliers.

Engagé dans la protection de l’environnement, Maroc Telecom a diffusé des messages journaliers de sensibilisation à l’intention des estivants dans le cadre de l’opération «Plages propres 2019».