Casablanca: le Festival International d’Art Vidéo souffle sa 28è bougie

Organisée à l’initiative de la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik, cette édition se veut une continuité du projet artistique qui vise l’illustration des différentes formes et types de fusion et d’interaction entre la technologie et l’art.

Le Festival a pu compter, cette année encore, sur le soutien d’Epson afin de révéler, à travers l’innovation technologique, toute la splendeur esthétique des œuvres artistiques de cette 28ème édition, annoncent les organisateurs.

«Nous sommes très heureux d’apporter notre soutien au FIAV en fournissant des projecteurs qui offrent netteté, puissance et luminosité exceptionnelles, ce qui contribue à la magnificence des créations numériques, leur conférant ainsi une touche esthétique inédite», souligne Chorouq Machtache – Epson Business Account Manager Vidéoprojecteurs – Afrique Francophone.

Depuis sa création en 1993, le FIAV s’est positionné comme un événement pluridisciplinaire dans le domaine des arts vidéo et numériques. Le festival rassemble chaque année les fanatiques du renouveau, d’inspiration et surtout du métissage art et nouvelles technologies.