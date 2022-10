7e art : Des réalisatrices marocaines débattent autour de créativité à Haïfa

Des cinéastes marocaines ont exposé, récemment, lors d’une rencontre ouverte avec le public dans le cadre du 38e Festival du film de Haïfa, leurs visions créatives et leurs perceptions de l’avenir du cinéma marocain contemporain.

Cette rencontre interactive est venue mettre en avant la forte présence des films marocains au Festival de Haïfa (du 8 au 17 octobre), marquée par la programmation de sept films tout au long de l’édition de cette année, à savoir «Le bleu du Kaftan» de Maryam Touzani (2022), «Reines» de Yasmine Benkiran (2022), «Aya wal bahr» et «Adam» de Maryam Touzani (2019), «Ya khayl allah» (2013) et «Ali Zawa» (2000) de Nabil Ayouch et «Rock the Casbah» de Laïla Marrakchi (2013). La réalisatrice Yasmine Benkiran a salué à cet égard la réaction positive du public du festival avec la projection de son film «Queens», qui est son premier long métrage en tant que réalisatrice. Elle a ajouté que durant sa courte expérience de terrain, elle a été impressionnée par le professionnalisme et l’efficacité des équipes techniques marocaines dans le domaine cinématographique, notant toutefois que le plus grand problème auquel est confronté le cinéma marocain aujourd’hui est le financement. Outre la question du financement, elle a estimé que l’autre problème du cinéma marocain est le manque de confiance dans les compétences marocaines et le recours aux étrangers pour assurer le travail technique.

