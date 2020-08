Vaccin anti-Covid-19 : Le Maroc conclut avec le laboratoire chinois CNBG deux accords de coopération

Le Maroc et le laboratoire chinois CNBG ont conclu, jeudi à Rabat, deux accords de coopération en matière d’essais cliniques du vaccin anti-Covid-19. Les deux accords ont été signés via vidéo conférence, simultanément à Rabat et à Pékin par le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, et les responsables du groupe « Sinopharm CNBG », en présence du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Ces accords viennent « consolider et étoffer » la dynamique de coopération entre Rabat et Pékin, avec « une dimension de coopération nouvelle et prometteuse », a indiqué M. Bourita dans une allocution à cette occasion.

« Nous traçons aujourd’hui les contours d’une relation pionnière et visionnaire (…) en ouvrant la voie à une présence stratégique de SINOPHARM au Maroc », a-t-il poursuivi, ajoutant que les accords signés consacrent une coopération à trois volets, à savoir « le premier volet concerne la coopération en matière d’essais cliniques de Phase III du vaccin anti-Covid-19. Nous avons, effectivement, décidé de mener ensemble ces essais cliniques multicentriques du vaccin, dans une première sans précédent dans l’histoire du Maroc ».

Le ministre a fait savoir que le deuxième volet porte sur une coopération globale alors que « le troisième volet concerne une volonté de transcender nos deux seuls pays, pour s’ouvrir au Sud et au Nord ».

« C’est ainsi que nous traduisons (…) notre engagement pour que le futur vaccin contre la Covid-19 soit accessible à tous, en particulier le continent africain », a-t-il souligné.

M. Bourita a tenu à mettre en exergue le partenariat stratégique, conclu en mai 2016 à Pékin, par SM le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping, qui a marqué un saut qualitatif dans les relations sino-marocaines.

La coopération très étroite « qui n’a failli à aucun moment », même au plus fort de la pandémie, en est la démonstration au quotidien, a-t-il fait remarquer, relevant que le Maroc et la Chine ont fait le choix de « faire front, activement et solidairement, face à ce défi unique dans l’histoire de l’humanité ».

Rappelant que l’amitié sino-marocaine authentique et ancienne, M. Bourita a souligné que « notre confiance dans le sérieux et la fiabilité de l’expertise chinoise, est totale ».

Cette amitié, s’est traduite par « une coopération concrète et fructueuse », qui a été de toute première importance pour accompagner la réponse marocaine à la pandémie du Covid-19, a souligné M. Bourita, rappelant que dès le début de la pandémie, le Maroc a fait le choix de se tourner vers la Chine, « en partenaire privilégié, dans cette épreuve difficile ». « Et le Maroc a eu raison dans ce choix. Car, le soutien de la Chine ne s’est jamais démenti. Il a été précieux, efficace et généreux », a-t-il dit.

Le Maroc, a ajouté le ministre, a été « loyal et constant. A chacune des étapes de la pandémie, il a réaffirmé son attachement à la coopération avec son partenaire chinois ».

Ces accords ont été signés en présence du Président-Directeur Général du Groupe BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, la Présidente-Directrice Générale de SOTHEMA, Lamia Tazi ainsi que du chargé d’Affaires à l’Ambassade de Chine à Rabat, Juan Mao.

(Avec MAP)