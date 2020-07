Une machine 100% marocaine pour la fabrication de masques de protection

L’appareil se compose d’une machine de fabrication de carrés de masques et d’une autre « Ear-loop » qui sert à souder les lanières.

Ce projet, le premier du genre, permet à l’industrie marocaine des masques de se doter d’une machine-outil sécurisant durablement sa production nationale et ses exportations et répondant à la fois au besoin national et à la forte demande internationale.

La machine « Ear loop » répond également à la demande des industriels de fabrication des masques pour améliorer la qualité de leur produit et le confort d’utilisation.

Si l’industrie marocaine est capable de fabriquer la matière première des masques de protection en tissus non tissés en quantité importante, les machines de fabrication des masques sont totalement importées. Ainsi, en développant sa propre ligne de production, l’industrie nationale réalise un saut technologique important. L’intégralité des pièces, soit plus de 400 composants mécaniques, électroniques et pneumatiques, a été intégralement usinée et fabriquée au Maroc par des équipes marocaines.

« Capitalisant sur la capacité à fédérer les compétences nationales dans la riposte à la pandémie du Covid-19, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce projet consacre un succès technologique et industriel permettant à l’industrie nationale des masques d’aller au-delà de la production de la matière première et des masques et d’intégrer les machines-outils et de développer ainsi une production locale », déclare Moulay Hafid Elalamy.

Ce projet a été réalisé par une équipe constituée d’entreprises industrielles et de sociétés d’engineering nationales : SOMACA, SERMP, AVIARAIL, ONYX pour le Développement de l’Industrie et du Commerce et l’Association Marocaine des Fabricants du Tissu non Tissé (AMFTNT).

Les plans de la machine sont la propriété du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, ils seront mis à la disposition des entreprises qui souhaitent fabriquer la machines.

Une convention a été signée, mercredi 8 juillet 2020, visant notamment à engager l’équipement des premières lignes de production.