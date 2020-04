Un hôpital de campagne à Casablanca dans deux semaines

Un nouvel hôpital de campagne sera aménagé à Casablanca sur le site de la « foire » (OFEC). L’établissement, dont la réalisation prendra deux semaines, sera aménagé sur une superficie de 20.000 mètres carrés et aura une capacité de 700 lits réservés entièrement aux malades ayant attrapé le Covid-19. Le site des expositions sera ainsi divisé en quatre parties indépendantes, chacune abritant une aile isolée des autres avec son propre staff médical et paramédical et ses propres équipements médicaux et sanitaires. Le local sera équipé de matériel nécessaire afin de réguler la pression à l’intérieur et assurer un renouvellement permanent de l’air à l’intérieur des quatre pavillons que comptera le nouvel hôpital.

D’après un communiqué des autorités locales de la ville, le parking adjacent sera également transformé en espaces pour les consultations externes. Dans le parking, seront également aménagés des salles de repos et des bureaux pour les médecins ainsi que des équipements sanitaires et des douches, en plus des vestiaires réservés au personnel médical. La réalisation de cet hôpital de campagne nécessitera un investissement de 45 millions DH qui sera apporté par la Région de Casablanca-Settat, le conseil provincial et la commune de Casablanca. Les travaux d’aménagement du site ont déjà démarré samedi 4 avril.