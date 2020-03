Transport : des courses gratuites pour le personnel médical

VotreChauffeur.ma (VtC.ma), un opérateur dans le transport touristique, vient de faire part de son intention de mettre à disposition du personnel hospitalier de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Fès, 50 véhicules avec Chauffeurs pour des courses « Hôpital-Domicile » ou « Domicile-Hôpital ».

L’entreprise offre ainsi 3 000 courses au personnel hospitalier muni d’une carte professionnelle des villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Fès. Ces derniers pourront contacter par téléphone ou sur whatsapp au 06 60 28 28 28 le call center de l’entreprise disponible 24h/24, 7j/7, afin d’organiser leurs courses, à condition que celles-ci aient pour point de départ ou d’origine un hôpital public. Ces courses intra-villes seront gratuites mais limitées à 5 courses par utilisateur afin de permettre au plus grand nombre de les utiliser. Ce service sera disponible à partir du 4 avril et le restera tout au long de la crise ou jusqu’à épuisement des 3 000 courses.

Selon les responsables de la société, « l’arrêt du tourisme a généré de la disponibilité pour certains de nos véhicules. Au lieu de les laisser au garage, il nous a semblé utile de les mettre à disposition des personnes qui en ont le plus besoin. Le personnel hospitalier a en ce moment du mal à trouver du transport public. Nos chauffeurs volontaires les transporteront en respectant toutes les mesures d’hygiène nécessaires ».