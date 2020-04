Trafic maritime : Plus de 40 000 tonnes de marchandises transportées par FRS depuis le début de l’état d’urgence sanitaire

FRS, l’une des nombreuses compagnies maritimes qui opèrent entre Tanger-Med et Algésiras, affirme avoir mobilisé trois de ses navires afin d’assurer la continuité du transport des marchandises entre les deux rives du Détroit de Gibraltar.

C’est ainsi que cette compagnie maritime a gardé opérationnelle la ligne Tanger-Med-Algeciras, dans le but de garantir l’acheminement du fret et l’approvisionnement des marchandises, et ce depuis le début de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Royaume du Maroc le 19 mars 2020 pour contenir la propagation du Coronavirus.

Sur les sept bateaux qui continuent de connecter le Maroc et l’Espagne, à travers le Détroit de Gibraltar, trois sont opérés par FRS. Ces navires font des rotations pour assurer sept départs quotidiennement, assurant constamment le flux du cargo entre les deux pays, affirme la compagnie dans un communiqué diffusé vendredi 17 avril.

Pendant les quatre dernières semaines, poursuit la même source, ce ne sont pas moins de 40.000 tonnes de marchandises qui ont été transportées par l’opérateur entre les ports de Tanger Med et Algeciras. Ce qui représentent environ 2 000 camions TIR.

A l’instar de nombreuses autres sociétés qui ont poursuivi leur activité pendant cette période, la compagnie maritime affirme appliquer scrupuleusement les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires à bord de ses navires, permettant ainsi aux transporteurs, membres de l’équipage et personnel à terre de travailler dans des conditions optimales.

La prise de la température de toute personne embarquée à bord, et la désinfection systématique des camions, sont quelques-unes des mesures appliquées, tel que recommandé par les organismes publics de référence au Maroc et en Espagne.