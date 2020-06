Traçage du Covid-19 : L’application Wiqaytna est désormais téléchargeable

« Wiqaytna », basée sur la technologie Bluetooth et dont l’utilisation est volontaire, notifie ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur qui s’avère positif au Coronavirus dans les 21 derniers jours qui suivent le contact, explique lundi un communiqué du ministère de la Santé.

Suite à cette notification, les équipes du ministère de la Santé procèdent à une évaluation du risque d’exposition et, le cas échéant, entrent en contact avec le cas notifié.

L’application « Wiqaytna » est disponible à partir du 1-er juin en téléchargement sur « Google Play », « App store », et sur « www.wiqaytna.ma ».

« Wiqaytna » est réalisée conjointement par les ministères de la Santé et de l’Intérieur, en collaboration avec l’Agence du développement du digital (ADD) et l’Agence nationale de réglementation des télécommunication (ANRT) et avec la contribution bénévole et volontaire d’entreprises marocaines expertes dans leurs domaines.

Elle est autorisée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et disponible en open source, ajoute-t-on dans le communiqué.

(Avec MAP)