Toutes les villes du Maroc vont passer en zone 1 sauf Tanger, Assilah, Larache, Kénitra et Marrakech à partir du 24 Juin à minuit

Les autorités publiques annoncent qu’il a été décidé, à partir du 24 juin 2020 à minuit, de reclasser toutes les préfectures et provinces dans la zone d’allègement n°1 à l’exception des préfectures et provinces de Tanger-Assilah, Marrakech, Larache et Kénitra, selon un communiqué conjoint des ministères de l’intérieur et de la santé.