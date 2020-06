Succès du premier «Innovation Camp» virtuel de la Fondation Attijariwafa bank

Le programme Innovation Camp (I’Camp) vise à introduire, par la pratique et les challenges, des méthodologies en créativité et en innovation (Business Model, brainstorming, sélection d’idées pertinentes…) auprès de jeunes universitaires, porteurs potentiels de projets. Il est fortement nourri par la synergie entre les conseillers bénévoles du groupe et leurs équipes d’étudiants multidisciplinaires. Les bénéficiaires sont amenés à développer de nouveaux skills, expérimenter le travail en équipe, donner libre cours à leur imagination en adoptant de nouvelles postures «Out of the box» et enfin construire des modèles innovants et économiquement viables à la fois.