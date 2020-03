Stress au top entre mode télétravail et responsabilités de ma famille

Je suis en télétravail depuis quelques jours et j’avoue que j’ai du mal à m’organiser entre les tâches de travail et celles qui sont liées à l’entretien de la maison, sans parler du fait que je dois aider mes enfants dans leurs devoirs (mon mari lui n’est pas en télétravail donc absent toute la journée). J’ai l’impression de ne pas arrêter de la journée et je suis complètement stressée et épuisée. Que me conseillez-vous ?

Plonger dans cette zone d’inconfort total subitement est certes déstabilisant. Il est donc primordial de se créer rapidement de nouveaux repères et surtout en termes d’organisation effectivement !

Compartimentez vos tâches

Passer d’une Visio call à la préparation du repas pour enchaîner avec un tableau Excel et l’aide aux devoirs est justement ce qui va déstabiliser votre journée et vous épuiser rapidement. Aussi, COMPARTIMENTEZ vos tâches. Accordez un temps précis dans votre journée à vos différentes tâches et mettez en place une nouvelle organisation. Ainsi, vous aurez un temps de travail, un temps d’entretien de votre maison, un temps pour accompagner vos enfants dans leurs devoirs et enfin un temps POUR VOUS. Répartissez ces tâches dans la semaine et pour chaque jour et tenez-vous à cet agenda. Vous verrez rapidement que vous serez beaucoup moins fatiguée et stressée aussi. Dédiez un espace réservé à votre travail (quand cela est possible) et décidez le «casual télétravail» en termes d’habillement (le pyjama n’est pas conseillé pour plusieurs raisons : l’exemplarité à vos enfants, votre propre discipline et sans parler des moments de Visio conférence avec vos collègues et clients, n’est-ce pas ?) Cette organisation permettra aussi à vos enfants de savoir quand Maman est avec nous, pour nous et donc pour eux aussi de se créer de nouveaux repères. Vous ne pourrez pas TOUT FAIRE PARFAITEMENT, car nous le savons, la perfection n’est pas de ce monde, n’est-ce pas ? C’est en essayant de TOUT FAIRE PARFAITEMENT que justement vous allez vous épuiser et décupler votre niveau de stress. Alors, vivez un jour à la fois et soyez sagement exigeante vis-à-vis de vous-même mais aussi de vos enfants qui sont eux aussi dans ce sentiment d’inconfort et de perte de repères. Vous verrez qu’au fur et à mesure vous commencerez à faire preuve de résilience et vous adapterez à cette nouvelle situation, mais prenez le temps pour ça !

Soyez fière de vous

Et célébrez vos succès! Les vôtres et ceux de vos enfants. Chaque jour, faîtes un tour de table ensemble pour partager entre vous ce dont vous avez été fière, et complimentez-vous entre vous : pas besoin que cela soit une activité extraordinaire ! Mais une leçon bien apprise, un repas délicieux, une to do bouclée, voilà ce qui construit notre confiance en nous et, en ces temps anxiogènes et déstabilisants, nous avons plus que jamais besoin de cela !

A vous de jouer !