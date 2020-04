Secteur de la construction : Un guide est élaboré pour la gestion du risque de propagation du Covid-19 dans les lieux de travail

Le ministère de l’habitat vient de publier un guide, comprenant les lignes directrices et les précautions à prendre afin de préserver la santé et la sécurité des professionnels du secteur de la construction pendant la crise sanitaire du Covid-19, de gérer le risque de propagation de cette pandémie dans les lieux de travail, et aussi, d’assurer la continuité des activités du secteur pendant cette période.

Ce guide, élaboré en 7 chapitres, vient compléter les mesures sanitaires édictées par le Ministère de la Santé, le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle et les Autorités compétentes, et s’adressent spécifiquement aux professionnels du secteur, appelés à travailler dans les chantiers de construction, les bâtiments administratifs, les usines et les unités de production…

Ci-après, le guide fournissant tous les détails.

https://www.lavieeco.com/documents/guide_relative_mesures_sanitaires.pdf