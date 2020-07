Reprise économique: 57% des entreprises affirment pouvoir atteindre leur niveau normal d’activité avant fin 2020

Les entreprises industrielles estiment pour 2/3 d’entre elles pouvoir retrouver leur rythme normal dans un délai ne dépassant pas 6 mois alors qu’au niveau du secteur des services, cette proportion est de 55%, relève la même source.

Pendant le confinement, près de 83,4% de l’ensemble des entreprises organisées ont déclaré avoir arrêté leurs activités. Au détail, 52,4% ont réduit partiellement leur activité, 29,6% de manière totale mais temporaire, alors que 1,3% ont déclaré avoir cessé leurs activités de manière définitive.

Par catégorie d’entreprises, cette proportion a atteint près de 86% chez les très petites entreprises (TPE), 79% pour les petites et moyennes entreprises(PME) et 57% chez les grandes entreprises (GE).

Les trois quarts des entreprises exportatrices ont, quant à elles, arrêté partiellement ou totalement leurs activités pendant le confinement.

Par secteur d’activités, les principaux secteurs les plus touchés par cette crise sont l’hébergement et la restauration avec 98% d’entreprises en arrêt, les industries textiles et cuir et les industries métalliques et mécaniques avec 99% et 91%, respectivement, ainsi que le secteur de la construction avec 93%.

Après l’arrêt observé par bon nombre d’entreprises durant le confinement, 84,6% d’entre elles ont repris leur activité. Cela étant, 32,4% estiment avoir retrouvé le rythme normal, un peu plus de la moitié (52,2%) l’ont fait de manière partielle et 15,4% sont toujours en arrêt.

La reprise d’activité en rythme normal concerne 40% des GE, 35% des PME et 31% des TPE. Les deux tiers des entreprises exportatrices ont repris leurs activités, dont 18,6% normalement.

Par branche, 45% des entreprises dans les industries chimiques et parachimiques ont pu reprendre leur activité normale, 42% dans les industries du textile et du cuir et 47% dans le commerce. Cette proportion est de 18% pour l’hébergement et la restauration.

Cette note présente les principaux résultats de la deuxième enquête relative à l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises. L’objectif de cette enquête est de constater le niveau de reprise d’activité des entreprises suite à la levée du confinement, d’appréhender les contraintes qui freinent cette reprise et de relever les mesures d’adaptation qu’elles ont entamées pour s’adapter au nouveau contexte post-confinement.

Il s’agit de décrire ainsi à travers ces résultats, les difficultés des entreprises dans leur quête de reprise d’activité après le coup d’arrêt causé pour une grande partie d’entre elles par le confinement.

Cette enquête, menée via la collecte assistée par tablette et téléphone du 03 au 15 juillet, a été réalisée auprès de 4.400 entreprises organisées représentant l’ensemble des unités opérant dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de l’énergie, des mines, de la pêche, du commerce et des services marchands non financiers.

(Avec MAP)