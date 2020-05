Réouverture des cafés et restaurants à partir de ce vendredi, mais uniquement pour les services « à emporter » et « livraison à domicile »

Le ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique annonce dans un communiqué parvenu à La Vie éco ce jeudi, que les cafés et restaurants sont autorisés à rouvrir mais uniquement pour les services à emporter et livraison à domicile.