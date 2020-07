Rapatriement à partir de samedi des saisonnières marocaines travaillant à Huelva

« L’Ambassade du Royaume du Maroc en Espagne, en collaboration avec le gouvernement espagnol et la Communauté Autonome d’Andalousie, lancera, à partir du samedi 18 juillet 2020, un plan de rapatriement par voie maritime, au profit de 7.100 travailleuses saisonnières marocaines, qui ont participé à la campagne agricole de Huelva, dans le cadre du programme de migration circulaire entre les deux pays », indique le communiqué.

Dans ce contexte, indique le communiqué, « l’Ambassade du Royaume du Maroc tient à remercier le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, le Secrétariat d’Etat aux Migrations, ainsi que le Président de la Junta et toute l’équipe du Gouvernement d’Andalousie, pour leur précieuse collaboration, leur suivi et leur grand intérêt accordé à la situation des travailleuses saisonnières marocaines ».

« Nos remerciements vont également à la Délégation du Gouvernement en Andalousie et à la Sous-Délégation à Huelva, pour leur soutien constant tout au long de cette période, ainsi qu’aux organisations patronales et aux entreprises du secteur des fruits rouges pour leur accompagnement durant cette période », ajoute le communiqué.

(Avec MAP)