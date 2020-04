OMS : 3 vaccins en phase clinique, 70 en cours de conception

« Trois vaccins font déjà objet d’essais cliniques et 70 autres sont en cours de développement », a notamment affirmé le directeur général l’OMS lors d’une conférence de presse en ligne depuis Genève.

L’OMS travaille également avec des partenaires pour accélérer le développement, la production et la distribution de vaccins, a-t-il précisé.

En plus du « Test Solidarity », un vaste programme d’essais cliniques l’OMS, l’agence spécialisée de l’ONU « a réuni des groupes de cliniciens pour étudier l’impact des corticostéroïdes et d’autres anti-inflammatoires sur les résultats du traitement », a énuméré le responsable de l’organisation.

« Plus précisément, nous étudions les stratégies d’utilisation de l’oxygène et de ventilation chez les patients: Toute intervention qui réduit le besoin de ventilation et améliore les résultats pour les patients gravement malades est importante, en particulier dans les milieux à faibles ressources, pour sauver des vies », a-t-il expliqué.

« Depuis le début, l’OMS s’investit corps et âme pour lutter contre la pandémie. Nous continuerons de le faire jusqu’à la fin. C’est notre engagement envers le monde entier », a souligné le DG de l’OMS.

Depuis janvier, l’OMS coordonne les recherches scientifiques pour élaborer un vaccin contre Covid-19, un virus inconnu de la communauté scientifique. De l’avis des experts, un tel vaccin ne serait pas disponible avant plusieurs mois.

