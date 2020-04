Ministère de l’Intérieur : il n’y aura pas de fermeture de magasin pendant le week-end

Le ministère de l’intérieur tient à préciser que les magasins et autres commerces et brandes surfaces seront ouverts comme d’habitude, comme cela a été le cas depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire. L’information circulant sur les réseaux sociaux et selon laquelle les commerces seraient fermés à partir du vendredi à 12h00 et pendant les deux jours du week-end est infondée. Le ministère assure que ses services n’ont émis aucune consigne en ce sens aussi bien à l’échelle nationale que locale. D’après le ministère de l’intérieur, il n’y a pas non plus de changement dans les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces et autres activités de services de première nécessité.