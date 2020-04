Les masques bientôt disponibles pour tout le monde

Le ministre de l’industrie et du commerce, Moulay Hafid Elalamy, rassure : l’opération d’approvisionnement du marché démarre à peine. Dans 3 jours, il y aura des masques pour tout le monde et bien plus.

Une intervention de MHE est prévue ce soir sur le JT d’Al Oula pour expliquer le processus de production et de commercialisation. On peut compter aujourd’hui sur une production quotidienne de près de 5 millions de masques, entièrement fabriqués au Maroc. Ce rythme sera maintenu au moins pendant les vingt jours à venir. Pour l’heure, deux sociétés de distributions de produits laitiers se chargeront de couvrir tous les points de ventes du Royaume. Dans une deuxième étape, d’autre opérateur dans le secteur de la distribution et de la logistique entreront en jeu. Ils cibleront, entre autres, les grandes surfaces. Cela dit, et selon certaines informations du secteur, pendant ce temps, les pharmaciens devraient continuer à proposer des masques médicaux, nettement plus cher.