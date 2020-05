Lydec reprend la lecture des compteurs à partir du 1er juin

Lydec, gestionnaire délégué de la distribution d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca, a annoncé, vendredi, le retour de la relève des compteurs des usagers à compter du 1er juin prochain.

La reprise de la lecture des compteurs intervient après la suspension de cette opération à la mi-mars dernière en raison de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

Le délégataire souligne également que les clients qui le souhaitent peuvent toujours procéder eux-mêmes à la lecture de leurs index de consommation directement sur leurs compteurs et les communiquer à Lydec via l’adresse électronique « [email protected] », l’application mobile Lydec 7/24 et le centre de relation clientèle (05 22 31 20 20).