L’OMS recommande le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans

L’OMS a annoncé mercredi que le vaccin anti-Covid mis au point par AstraZeneca pouvait être administré aux plus de 65 ans et utilisé même dans un pays où circulent des variants, l’efficacité du produit dans ces deux cas de figure ayant été mise en cause ces dernières semaines.