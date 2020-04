Les polycliniques de la CNSS en première ligne dans la lutte anti Covid-19

Après avoir mis à la disposition des autorités sanitaires de la ville le Casablanca la polyclinique Ziraoui il y a 2 semaines, la CNSS a décidé de faire de même en plaçant dans cette noble lutte les polycliniques de Tanger( 64 lits), Marrakech ( 54 lits) et Inara à Casablanca ( 80 lits) et assumer ainsi son rôle d’établissement citoyen.

A Côté de son intervention directe dans cette opération anti Corona la CNSS intervient de même dans la lutte en soulageant les hôpitaux publics à travers la prise en charge d’une partie de leurs patients non COVID 19 et ce à titre gracieux , leur permettant ainsi de se focaliser sur l’épidémie en cours. C’est le cas des polyclinique d’El Jadida ( dialyse) et de Mohammedia (chirurgie et maternité).