Les masques, toujours demandés à l’export

Aujourd’hui, après avoir constitué un stock stratégique national, ces entreprises se sont mises à l’export. Selon les chiffres annoncés, récemment, par le ministère de l’industrie et du commerce, les exportations marocaines de masques de protection a atteint près de 18,5 millions unités durant la période allant du 21 mai au 8 juin. Il s’agit de masques en tissu tissé (77%) et non tissé (23%) exportés par 69 entreprises vers 11 pays des quatre continents, dont la France (33,6%), le Portugal (28,5%), l’Espagne (14,6%).

D’autres marchés sont actuellement en cours de prospection. Pour arriver à ce stade, il a fallu le déploiement d’un effet colossal particulièrement en matière de la qualité. L’Institut national de normalisation (IMANOR) s’est ainsi mobilisé en publiant la norme NM/ST 21.5.201-2020 visant à s’assurer de la qualité des produits qui seront mis en circulation.