L’Agence urbaine d’Agadir entièrement numérisée en 2021

L’Agence urbaine d’Agadir accélère la dématérialisation de ses procédures. Une démarche incontournable dans la conjoncture sanitaire exceptionnelle et qui requiert de développer des services en ligne pour assurer la continuité de l’activité dans de bonnes conditions en toute sécurité.

Ce processus entamé dans le cadre du plan d’action stratégique 2020-2021 porteur du projet ‘‘Agence Urbaine Numérique 2021’’, s’est traduit aujourd’hui par la mise en place d’un portail électronique «www.aua.ma», devenu ainsi une plateforme de communication et d’échanges. Ce qui permet à l’Agence urbaine de rester en perpétuelle interaction avec son environnement extérieur. La démarche a été réalisée en application des orientations du ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, souligne Amine El Idrissi Belkasmi, directeur de l’Agence urbaine d’Agadir.

Les e-services mis à la disposition des usagers à travers ce portail électronique, portent essentiellement sur la délivrance en ligne de la note de renseignements urbanistiques «E-Note», le dépôt des requêtes et des réclamations en ligne «E-Requête». La plateforme ouvre aussi l’accès au paiement en ligne des services rendus «E-Prestation», la pré-instruction des grands projets urbanistiques en ligne «E-Pré instruction», la consultation interactive des documents d’urbanisme homologués «Géo-portail». En outre, le service en ligne enregistre les demandes de prises de contact et de rendez-vous avec la direction et les responsables de l’agence.

Un bureau d’ordre digital et un compte Facebook viennent renforcer ce dispositif pour créer une interactivité avec les clients et mieux répondre à leurs attentes, précise M. Belkasmi.

Aujourd’hui ce processus de dématérialisation, qui devrait être bouclé en 2021, se poursuit par plusieurs actions, poursuit-il. Il s’agit de renforcer la numérisation des procédures en intégrant la plateforme Rokhass dans le cadre de la dématérialisation des autorisations de construire. L’établissement qui dispose d’un geo-portail opérationnel depuis 2018 travaille aussi comme les autres agences urbaines du Royaume à s’insérer dans la réalisation de la plateforme du géo-portail national.

Pour le développement spatial en cohérence de sa zone d’action, l’Agence urbaine d’Agadir suit toujours de près le circuit d’homologation du schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU). Pour rappel, ce SDAU a été confié en 2011 pour sa réalisation au bureau d’études international Beltran-Cabrera-Trujillo, suite à un appel d’offres, du SDAU du Grand Agadir. Depuis plus d’un an, le document d’urbanisme est dans le circuit administratif, précisément au stade des visas par les ministres concernés. Et ce après avoir traversé plusieurs phases dont les consultations avec les communes de l’aire de l’étude et les validations par le comité de pilotage. Il devrait être envoyé par la suite au niveau central au Secrétariat général du gouvernement pour homologation.

En attendant, les orientations du nouveau SDAU sont aujourd’hui une référence et l’instrument principal pour la spatialisation d’un certain nombre de projets dans le Grand Agadir. Plusieurs éléments ont dû être pris en compte, avant d’aboutir à une copie finale de l’étude. Il s’agit notamment de la réalisation d’une étude sur les zones inondables achevée également en 2018, ainsi que du développement du Plan régional d’accélération industrielle.

Aujourd’hui, en attendant l’homologation du rendu final du SDAU, la couverture en documents d’urbanisme en cours de validé a évolué de 33% à 44%. L’établissement dit avoir assuré le suivi d’élaboration de 40 documents d’urbanisme ; soit 16 plans d’aménagement et 24 plans d’aménagement d’agglomération rurale. Au niveau du rural, près de 40% des communes sont aujourd’hui couvertes par un plan d’aménagement et d’autres documents relatifs à l’arrière-pays sont en cours de réalisation, ajoutent les responsables de l’agence.