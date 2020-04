La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

Le Maroc a enregistré 638 cas de contamination au Covid-19, dont 36 décès et 24 personnes guéries, alors que 2.561 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan a grimpé à 188.592, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 4.056 décès et 7.251 guérisons, alors que la journée de mardi a été marquée par trois nouveaux décès et l’annonce de 62 nouveaux cas de contamination.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Italie avec 105.792 cas, 12.428 morts et 15.729 guérisons et la Chine avec 81.554 cas, 3.312 morts et 76.238 guérisons. En Espagne, le nombre de cas confirmés a grimpé à 95.923 cas, dont 8.464 morts et 19.259 guérisons.

En Allemagne, le bilan est de l’ordre de 71.808 cas d’infection, 775 décès et 16.100 guérisons. D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Suisse (16.605 cas), le Portugal (7.443), le Luxembourg (1.950), la Pologne (2.178) ou encore la Russie (2.777 cas).

Par ailleurs, 9.887 cas ont été dénombrés en Corée du Sud, qui recense 165 morts et 5.567 guérisons, alors que l’Australie compte près de 4.862 cas de contamination, 21 décès et 345 cas guéris. L’Arabie Saoudite n’est pas en reste, avec 1.563 cas enregistrés, dont 10 décès et 165 guérisons, tout comme la Palestine où 119 cas ont été confirmés, dont 1 décès et 18 guérisons.

(Avec MAP)