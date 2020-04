La Fenelec contribue au prototypage du premier respirateur 100% marocain

Le Vice-président de la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (Fenelec), Saïd Benahajjou, qui préside aussi la branche ‘Electronique’ avec plusieurs membres ont lancé la conception et réalisation d’un respirateur Made in Morocco.

Le respirateur bénéficie aujourd’hui du soutien total du département de l’industrie qui a œuvré pour la mise en place urgente d’une unité de fabrication avec l’objectif de produire 500 unités en dix jours.

Soutenu par une équipe multidisciplinaire au moment du prototypage, Saïd Benahajjou a bénéficié aussi du soutien total de la FENELEC qui s’est mobilisée pour collecter tous les composants hard de l’appareil.

En effet, suite à l’appel à contribution à cette noble cause lancé par la FENELEC à l’endroit de ses membres, il a suffi de moins de 24 heures pour mettre à la disposition des inventeurs tous les éléments entrant dans la conception de cet appareil névralgique dans le combat contre le Covid-19.