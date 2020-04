Inwi : pour accompagner l’ensemble des Marocains, les particuliers et les entreprises

L’opérateur assure la continuité de ses services aux particuliers et aux entreprises, et en traitant leurs nouveaux besoins spécifiques.

Il renforce son réseau en vue de répondre aux nouveaux usages et participe à l’effort national de lutte contre le COVID-19.

Pour aider les entreprises clientes à s’adapter à la nouvelle situation et à mettre en œuvre leurs plans de continuité d’activité, les équipes commerciales et techniques ont traité les nouveaux besoins : augmentation de leur bande passante, autorisation des accès des collaborateurs à distance, ou encore utilisation des capacités Cloud de Inwi.

Des mesures spécifiques ont été décidées pour les TPE et PME en difficulté pour les aider à surmonter les impacts de la crise

Pour aider les particuliers, liés par les contraintes du confinement, l’opérateur propose plusieurs offres adaptées à la situation. Par exemple, en complément aux offres généreuses habituelles, tous les clients Inwi peuvent bénéficier d’une avance sur recharge de 1Go de Data à travers l’offre solidaire «Avance Sur Recharge » de manière à leur éviter la nécessité de certains déplacements.

Dans le même esprit, l’opérateur s’est associé à l’effort national pour garantir la continuité pédagogique et de l’apprentissage : l’opérateur offre à titre gracieux l’accès à tous les sites et plateformes du Ministère de l’Education Nationale. Dans le cadre de son engagement pour l’éducation, Inwi propose gratuitement son application emadrassa et son site emadrassa.inwi.ma pour aider les étudiants à réviser leurs cours et à accéder à plus de 100 ouvrages en ligne.

L’opérateur s’associera également à l’action nationale d’aide aux ménages en difficulté du fait de la crise, en offrant 2Go de Data en accompagnement de l’aide de subsistance servie par le Fonds spécial pour la gestion du covid-19. Par ailleurs, Inwi s’est mobilisé depuis le début de la crise en apportant son soutien, dans une première phase, à 1000 familles dans le besoin à travers son initiative « Dir Iddik », qui leur apporte des denrées de première nécessité et en répondant à leurs besoins de connectivité. Enfin, l’opérateur offre aux Marocains restés bloqués à l’étranger des pass roaming gratuits pour rester en contact avec leurs proches et leurs familles au Maroc.

Dès le déclenchement de la crise, rappelle l’opérateur dans son communiqué, Inwi s’est mobilisé en déployant son « Plan de Continuité d’Activité » pour garantir un fonctionnement optimal de ses réseaux et services et soutenir l’activité des entreprises. C’est ce qu’assure l’opérateur télécom dans un communiqué diffusé ce lundi. Depuis le 16 mars, en effet, et conformément aux mesures de sécurité préconisées par les autorités marocaines, la plupart des collaborateurs Inwi ont été placés avec les outils nécessaires en télétravail selon les procédures prévues. Les fonctions devant rester sur le terrain ont été dotées des équipements nécessaires et leur travail adapté : en particulier les équipes techniques réseau et commerciales boutiques. La supervision du réseau est plus étroite encore qu’en temps normal, 24h sur 24 et 7j sur 7. Les experts en support sont organisés par roulement afin d’avoir une disponibilité immédiate en cas de besoin. En parallèle, l’ensemble des réseaux très haut débit, fixe et mobile, ainsi que les plates-formes cloud, ont été redimensionnés pour anticiper une très forte sollicitation.