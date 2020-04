Interdiction totale de l’usage et de la commercialisation des passages de désinfection des personnes

L’installation et la commercialisation des passages de désinfection des personnes a été complètement interdite en raison des dangers dus à l’exposition aux produits utilisées dans l’opération de désinfection sur la santé et les sécurité des usagers, indique un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la Santé, et de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.