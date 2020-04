Facebook lance un service d’appels vidéo pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes

Messenger Rooms constitue une menace immédiate pour Zoom et Houseparty, deux plateformes d’appel vidéo qui ont vu leur utilisation monter en flèche au cours du mois dernier à la suite de la pandémie de coronavirus.

Les nouvelles fonctionnalités vidéo arrivent alors que de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers les applications Facebook pour socialiser avec leurs amis et leur famille tout en restant en quarantaine à la suite de la pandémie.

Les actions de Zoom, qui avaient augmenté de 3% sur la journée, sont désormais en baisse d’environ 5% après l’actualité.

Messenger Rooms est le fleuron des nouveaux services d’appel vidéo de Facebook. La fonctionnalité gratuite permettra aux utilisateurs de Facebook et Messenger de créer des appels vidéo de groupe atteignant jusqu’à 50 personnes. En revanche, les appels vidéo Messenger sont limités à huit personnes.

En comparaison, Zoom permet à jusqu’à 100 personnes de discuter gratuitement en vidéo pendant 40 minutes maximum. Houseparty prend en charge jusqu’à huit personnes.

Les appels vidéo sur Messenger Rooms n’ont pas de limite de temps, et ils comprendront des fonctionnalités telles que des filtres de réalité augmentée qui permettent aux gens d’ajouter des masques à leurs visages. Les hôtes de la salle pourront également verrouiller les appels et supprimer des utilisateurs.

Les utilisateurs de Facebook et Messenger peuvent créer des salles Messenger, et ils peuvent inviter n’importe qui à rejoindre, y compris les personnes qui n’ont pas de compte Facebook.

Facebook a également annoncé qu’il doublait la limite de personnes pour les appels vidéo de WhatsApp de quatre à huit personnes.

« Entre WhatsApp et Messenger, plus de 700 millions de comptes participent chaque jour aux appels », a déclaré Stan Chudnovsky, vice-président de Messenger, dans un article de blog. « Dans de nombreux pays, les appels vidéo sur Messenger et WhatsApp ont plus que doublé, et les vues des vidéos Facebook Live et Instagram Live ont considérablement augmenté en mars », a-t-il ajouté.

Facebook a déclaré qu’il va étendre également ses fonctionnalités de diffusion en direct sur Facebook et Instagram. Les utilisateurs d’Instagram, par exemple, pourront désormais publier leurs diffusions en direct sur IGTV, ce qui donnera aux abonnés une période de temps plus longue pour regarder les diffusions en direct après leur enregistrement.

(Avec MAP)