Etat d’urgence sanitaire : Voici les nouvelles mesures prises par l’ONEE

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a décidé de surseoir au relevé des index des compteurs et à la distribution des factures jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire, et d’adopter de nouvelles solutions en vue d’assurer les interactions avec les clients via la téléphonie et internet pour d’éviter le déplacement.

Ainsi, les clients ont désormais la possibilité de communiquer eux-mêmes leur index de consommation d’électricité, soit via le site internet en souscrivant au service « Auto-Relevé », soit en contactant le Centre de Relation Clientèle. Autrement, cet index sera, à l’instar de celui correspondant à la consommation de l’eau potable, estimé automatiquement par le système d’information sur la base de l’historique de consommations du client, avec une régularisation dès le prochain relevé réel, indique dimanche l’office dans un communiqué.

Dans ce sens, les clients peuvent aussi accéder à distance aux éléments de facturation et être assistés par téléphone et messagerie pour traiter les demandes d’abonnement, tout en ayant recours aux services de paiement à distance mis à leur disposition notamment le site web, et les applications bancaires web et mobiles, précise le communiqué.

L’ONEE fera également preuve de flexibilité en matière de recouvrement de ses créances et accordera, selon le cas, un report et des facilités de paiement pour les clients qui en expriment le besoin, ajoute-t-on de même source.

S’agissant des clients disposant d’un compteur à prépaiement, l’ONEE a mis à leur service des équipes mobiles de recharge leur garantissant un maximum de proximité et ce, dans le respect des consignes sanitaires et sécuritaires.

De même, l’Office accordera en faveur des foyers à revenus modestes de cette catégorie de clientèle, une avance en KWh qui sera récupérée ultérieurement à l’occasion des prochaines recharges, conclut le communiqué.

Pour tout besoin d’assistance ou d’information, les clients ont la possibilité de contacter le Centre de Relation Clientèle par téléphone au 080 200 77 77 ou par e-mail : [email protected] ou appeler l’Agence située dans leur zone d’habitation, conclut le communiqué.

(Avec MAP)