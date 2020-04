Enquête de la CGEM sur les impacts du covid-19 sur les entreprises

– Près de 61,6% des entreprises s’attendent à une augmentation des délais de paiement d’au moins 60 jours après la reprise.

– 815 entreprises interrogées (sur 1740) ont vu leur activité, pendant les trois premiers mois, baisser de plus de 50% et 301 entreprises ont déclaré une baisse entre 30% et 50%.

– Les entreprises sondées craignent la perte de 165.586 emplois, soit 55,11% de leurs effectifs. Les activités ayant enregistré une baisse de plus de 50% de chiffre d’affaires (notamment l’immobilier, le tourisme, l’artisanat, les industries culturelles, le textile, les médias) craignent de perdre 100.000 emplois.

– 39,2% d’entreprises ont déclaré avoir bénéficié de l’indemnité forfaitaire financée par le fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus, 48,8% ne l’ont pas fait mais restent attentives à l’évolution des événements, tandis que 12% n’ont pas l’intention d’en bénéficier. Ces résultats « laissent présager un possible doublement des demandes de l’indemnité forfaitaire », selon la CGEM. – 71,4% des entreprises questionnées ont demandé au moins un report d’échéances (bancaires, fiscales, sociales). Parmi celles qui ont demandé des reports, 62,7% ont demandé plus d’un report et 22,8% des répondants ont demandé les 3 reports en même temps.

– Même si les entreprises prévoient une reprise à partir de juin, leurs chiffres d’affaires prévisionnels seront en baisse pour le reste de l’année.

– En l’absence de visibilité pour 2020, la majorité des entreprises exportatrices (56,7%) répondantes entrevoit une reprise en 2021.

(Avec MAP)